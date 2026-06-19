Una menor atendida por inhalación de humo y cinco desalojados en un incendio en la Casa Escuela Betania

Apenas dos minutos antes de las 20:00 horas de este viernes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso que alertaba de un incendio originado en una habitación de la casa escuela Betania, ubicada en la avenida de la Docencia, en Salamanca capital.

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Incendio en la casa escuela Betania

Pese a que inicialmente se informaba de que no existían heridos, posteriormente dos personas, una menor y un educador, han requerido asistencia sanitaria por inhalación de humo. Ambos han sido atendidos in situ por los sanitarios personados en el lugar.

Asimismo, se ha requerido el desalojo de cinco personas del edificio como medida preventiva, mientras los bomberos revisaban las instalaciones afectadas y ventilaban la zona para evacuar el humo acumulado.

Incendio en la casa escuela Betania

El suceso ha motivado un amplio despliegue que ha contado con varias dotaciones de Policía Nacional y Local, y con efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

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