La abogada de la defensa en el caso de Diana Quer, en Salamanca: "José Enrique Abuín ya estaba condenado antes de pisar el juzgado"

En los grandes casos, la atención pública rara vez termina en el momento en que se produce el crimen. La investigación, las declaraciones, las reconstrucciones y el juicio pasan a formar parte de una conversación colectiva que se prolonga durante meses o incluso años. Mientras la sociedad busca respuestas y las víctimas reclaman justicia, los tribunales avanzan a otro ritmo, sometidos a unas reglas que exigen pruebas, garantías y presunción de inocencia.
Es precisamente en esa tensión donde sitúa su reflexión la abogada penalista María Fernanda Álvarez Pérez. Tras años ejerciendo en la jurisdicción penal y participando en procedimientos de enorme repercusión pública, con motivo de su visita a Salamanca en el marco de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita relata a Salamanca24horas cómo considera que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho atraviesa un momento especialmente delicado.
Su diagnóstico es contundente. A su juicio, cuando una sociedad convierte a una persona en símbolo del mal, el proceso judicial corre el riesgo de contaminarse hasta el punto de que los tribunales terminen asumiendo como hechos probados convicciones previamente instaladas en el imaginario colectivo. Como ejemplo recurre al caso de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof antes de que se demostrara su inocencia.