El choque de dos coches provoca el vuelco de uno de ellos en Huerta

Un joven de 25 años ha precisado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente en la CM-514 de Cordovilla, en Huerta.

Los hechos han tenido lugar a la 1:13 horas de la madrugada de este sábado cuando, según informan fuentes oficiales, dos turismos habrían chocado provocando, a consecuencia del impacto, el vuelco de uno de los vehículos implicados.