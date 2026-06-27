La suerte sonríe a Santa Marta: el primer premio de la Lotería Nacional deja 480.000 euros repartidos en ocho décimos

La fortuna volvió a hacer parada en la provincia de Salamanca este sábado gracias al primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. El número 33.478, agraciado con 600.000 euros al número (60.000 euros por décimo), fue consignado parcialmente en la administración número 1 de Santa Marta de Tormes, La Almendra de la Suerte, situada en el número 68 de la carretera de Madrid.