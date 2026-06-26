La Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz, de Santa Marta de Tormes, acoge la muestra "El Gran Banquete II", un proyecto artístico que llega a a la localidad tras una primera activación en el Centro de Arte Complutense, bajo el título "El Gran Banquete I" (Madrid, 2025).

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El trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Innovación Docente ID2025/108 Identidad, redes sociales y consumo: la máscara como recurso expresivo para estudiantes de Bellas Artes, creación de recursos y material didáctico con difusión pública institucional de la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Évora. El proyecto pone en diálogo la práctica artística con el contexto digital y las formas actuales de autopresentación.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, señala "que estamos ante una muestra muy diferente a lo que estamos acostumbrados a mostrar en esta sala de exposición; un proyecto que es una realidad gracias a la colaboración de las distintas universidades y la implicación de los alumnos de las mismas. Una muestra con obras de diferentes disciplinas que vuelve a reforzar la apuesta de Santa Marta de Tormes por la creatividad y por la cultura como eje transformador". Con esta exposición, el Ayuntamiento busca seguir consolidando la programación cultural del municipio y atraer nuevas propuestas vinculadas al ámbito universitario.

La comisaria de la muestra, Isabel Carralero, explica que "El Gran Banquete II" es una exposición que parte de una pregunta sencilla: "¿Hasta qué punto la identidad es algo que poseemos y hasta qué punto es una construcción que elaboramos para los demás?".

La coordinación docente está integrada por Antonio Navarro Fernández, Concha Sáez del Álamo, Raquel Puerta Varó, Isabel Carralero Díaz y Usama Habil Habil, de la Universidad de Salamanca; Luís Filipe Soares Afonso y Manuela Cristóvão, de la Universidad de Évora; y Sonia Cabello García, de la Universidad Complutense de Madrid. La muestra reúne obras realizadas por estudiantes del Grado en Bellas Artes y del Grado en Diseño vinculados a las universidades participantes, a partir de procesos relacionados con la gráfica, la instalación, la acción y materiales escultóricos híbridos, lo que ofrece un panorama amplio de la creación joven actual.

En la Sala Tragaluz, este dispositivo se articula en torno a una mesa con los restos de un banquete. A su alrededor aparecen formas escultóricas que evocan personajes extraños y diversos: presencias difíciles de clasificar, cuerpos simbólicos, figuras entre el objeto y la máscara que no representan una identidad única, sino que la desplazan, la multiplican y la vuelven inestable. "Más que un motivo formal, la máscara opera aquí como método, pues permite tomar distancia respecto a la propia imagen y ensayar otras formas de aparecer", explica Isabel Carralero, quien añade que "El Gran Banquete II es, por eso, una celebración crítica de la identidad y de la diferencia. Una invitación a mirar lo que permanece sobre la mesa cuando termina la representación: no como resto menor, sino como aquello que todavía puede hablarnos de otras formas de mostrar, de mirar y de ser mirados".

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