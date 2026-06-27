Salamanca reúne a más de 200 árbitros de toda España en las XI Jornadas Nacionales de Convivencia Arbitral

Salamanca ha sido este viernes y sábado el punto de encuentro del arbitraje nacional con la celebración de las XI Jornadas Nacionales de Convivencia Arbitral, una cita que ha reunido en la ciudad a más de 200 colegiados procedentes de distintos puntos de España.

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El encuentro, que convierte a Salamanca en la capital nacional del arbitraje durante dos jornadas, ha servido para fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes.