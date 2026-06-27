Salamanca impulsa la campaña ‘Latidos Solidarios’ para reconocer y fomentar el voluntariado

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la campaña ‘Latidos Solidarios’ con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias 2026, una iniciativa destinada a reconocer el papel fundamental que desempeña el voluntariado como motor de transformación social y como reflejo de valores como la solidaridad, la cooperación y la participación ciudadana.

Publicidad Publicidad

A través de esta campaña, la Agencia Municipal del Voluntariado reforzará su programación habitual con un amplio conjunto de actividades orientadas a dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas voluntarias y las entidades sociales de la ciudad.

Entre los objetivos de esta iniciativa figura también fomentar la incorporación de nuevos perfiles al voluntariado, prestando especial atención a la juventud, así como promover espacios de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre quienes dedican parte de su tiempo al bienestar de los demás.