Alex Baena dedica su gol frente a Uruguay a Maria, la Princesa Guerrera Futbolera

Alex Baena era uno de los jugadores de fútbol que más relación tenía con María, la Princesa Guerrera Futbolera. Como muestra de ello, no ha querido olvidarse de la pequeña en el gol que marcó durante la madrugada del viernes al sábado, 27 de junio, que le dedicó a la niña y que tenía claro desde que empezó el mundial.

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Lo ha hecho en una fecha muy especial, en el día en el que María Caamaño Múñez hubiera cumplido 14 años, donde no ha duda en expresar que “el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella, creo que ella me ha ayudado a ese balón entrase y la verdad es que estoy feliz porque arriba estará con una sonrisa como siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol) Como ha recogido en un vídeo el diario deportivo Marca, Alex Baena tenía en mente esta dedicatoria desde que empezara el mundial, a lo que ha expuesto que se siente “muy orgulloso de ello”.