Así viven los Bomberos de Salamanca una guardia marcada por la preparación y la rápida capacidad de reacción

El día empieza a las 8:00 horas. Con puntualidad casi milimétrica, los bomberos que finalizan su servicio intercambian información con quienes toman el relevo. Es el cambio de turno, un momento clave para conocer las incidencias registradas durante las últimas horas, el estado del material y cualquier aspecto relevante que pueda afectar al desarrollo de la jornada.

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Hemos acompañado durante una guardia completa a los Bomberos de Salamanca para conocer cómo es su trabajo más allá de las emergencias que habitualmente suceden. Una jornada que permite descubrir que, aunque las sirenas y las intervenciones son la cara más visible de la profesión, gran parte de su labor se desarrolla dentro del propio parque.

Tras la reunión inicial, llega el momento de revisar los medios y equipos con los que los bomberos trabajan cada día. Tanto los vehículos como el material operativo son inspeccionados minuciosamente por cada miembro del servicio.

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Cada herramienta, cada manguera, los equipos de respiración autónoma y todos los elementos de seguridad deben encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento. Esta revisión exhaustiva es fundamental, ya que en una intervención real no existe margen para el error y cualquier fallo puede comprometer la eficacia de la actuación y la seguridad del equipo.

El parque de bomberos de Salamanca dispone actualmente de una flota operativa compuesta por cinco autobombas, una nodriza de gran capacidad, dos autoescalas, un vehículo con brazo articulado, cuatro vehículos ligeros, un furgón de salvamentos varios (FSV) y dos furgonetas especializadas. A estos recursos se suman dos embarcaciones de salvamento, destinadas a la intervención en el medio fluvial. Este conjunto de medios permite dar respuesta eficaz a una amplia variedad de emergencias, entre ellas incendios urbanos e industriales, accidentes de tráfico, rescates en altura, inundaciones y actuaciones relacionadas con mercancías peligrosas.

Una vez finalizadas las comprobaciones rutinarias, llega el momento de la formación continua. Porque el trabajo de un bombero no se limita a esperar una llamada de emergencia. Gran parte de las horas de servicio se dedican a entrenar, perfeccionar técnicas y prepararse para escenarios que pueden presentarse en cualquier momento.

Las prácticas cambian habitualmente y se adaptan a diferentes situaciones. El objetivo es que cada integrante del cuerpo mantenga la preparación necesaria para actuar con rapidez y eficacia cuando sea necesario.

Durante esta jornada, hemos podido acompañar a los efectivos en un ejercicio de simulación de incendio en un garaje. Un escenario especialmente complejo debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse, la acumulación de humo y las dificultades de acceso que suelen presentar este tipo de instalaciones.

La práctica reproduce con el máximo realismo posible una intervención. Los equipos se despliegan, establecen líneas de agua, organizan la entrada al supuesto foco del incendio y coordinan los movimientos siguiendo los protocolos establecidos. Cada maniobra tiene una finalidad concreta y cada decisión busca minimizar riesgos tanto para los propios bomberos como para las posibles víctimas.

Aunque se trata de un simulacro, la intensidad del ejercicio permite comprobar el nivel de preparación y coordinación que exige una profesión donde cada segundo es decisivo.

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Segundos para reaccionar Mientras continúan las tareas habituales en el parque, una alarma rompe de repente la normalidad.

El aviso de una emergencia obliga a detener cualquier actividad de inmediato. Da igual si en ese momento se está realizando una práctica, revisando un vehículo, en plena tarea administrativa o incluso realizando deporte, todo pasa a un segundo plano.

La respuesta es prácticamente automática. Los bomberos reciben los primeros datos del incidente y, en cuestión de segundos, se activan los protocolos de salida, de modo que cada uno ya sabe cuál es su función, qué vehículo le corresponde y qué material debe preparar.

Y es precisamente esa preparación previa la que marca la diferencia, porque no todas las emergencias son iguales y eso condiciona por completo la intervención. El equipamiento varía en función del servicio ya que un incendio en una vivienda exige un tipo de protección y material muy distinto al de un accidente de tráfico, un rescate en altura requiere herramientas específicas y técnicas concretas, y una actuación con sustancias peligrosas obliga a seguir protocolos estrictos y a utilizar equipos especializados.

Dentro de este amplio abanico de intervenciones, una de las actuaciones más frecuentes en el servicio en Salamanca son las aperturas de puerta con riesgo, en las que es necesario acceder a viviendas o locales en situaciones de urgencia, como posibles personas en peligro, accidentes domésticos o situaciones de vulnerabilidad. Este tipo de servicio requiere rapidez, precisión y técnicas de apertura no invasivas siempre que sea posible.

Esa necesidad de actuar con inmediatez se refleja también en la salida del parque, una de las imágenes más llamativas del día. Lo que para cualquier persona resulta una situación inesperada, para ellos es una respuesta perfectamente interiorizada. En pocos segundos, los vehículos ya están fuera de las instalaciones y en camino hacia la intervención.

El trabajo que continúa tras la intervención

Cuando regresan al parque, el trabajo no termina. Es necesario revisar el material utilizado, reponer equipos, limpiar herramientas y dejar todo preparado para una posible nueva salida, ya que nunca se sabe cuándo llegará la siguiente llamada.

Esa incertidumbre constante es, precisamente, una de las características que define el trabajo de los bomberos. Durante una guardia de 24 horas pueden encadenarse varias intervenciones seguidas o transcurrir largas horas sin nada, pero incluso en esos momentos la actividad no se detiene del todo.