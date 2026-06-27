Suárez-Quiñones tiende la mano a CEOE para reforzar la competitividad empresarial en Castilla y León

El consejero Suárez-Quiñones ha mostrado su disposición a mantener un diálogo constante con CEOE Castilla y León con el objetivo de impulsar medidas que refuercen la competitividad del tejido empresarial de la Comunidad.

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Durante el encuentro, el consejero ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en ámbitos clave como la disponibilidad de suelo industrial, el acceso a la energía, la simplificación administrativa, la mejora de la formación y la retención del talento, así como el incremento de la productividad.

También se ha abordado la preocupación del sector empresarial por el absentismo laboral, uno de los retos señalados por la patronal.

Suárez-Quiñones ha destacado además el papel de la integración de competencias en Universidades dentro de su Consejería como herramienta para mejorar la conexión entre la formación académica y las necesidades reales de las empresas, favoreciendo la innovación, la empleabilidad y el desarrollo económico.