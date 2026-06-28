¿Qué hacer en Salamanca ante el avistamiento de cucarachas en vías públicas?

La lluvia y el calor aunados son las condiciones perfectas para que las plagas de cucarachas puedan crecer en cualquier punto del mundo. Como es lógico, Salamanca no se libra de este supuesto, ya que con las altas temperaturas que se han vivido las últimas semanas y las precipitaciones que se han hecho notar, ha hecho que aparezcan cucarachas en algunos puntos de la capital del Tormes.

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El pasado sábado, 27 de junio, era en Huerta Otea donde aparecían estos animales, por lo que algunos vecinos decidieron transmitir sus quejas a partir de una fotodenuncia a SALAMANCA24HORAS. Un día después, el domingo, 28 de junio, era en otro punto de la ciudad, en el Camino de las Aguas, donde también hacían acto de presencia en el bulevar de la zona mencionada.

A raíz de eso, este medio ha querido conocer qué habría que hacer en caso de encontrarnos cucarachas en vías públicas. Primeramente, habría que ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Salamanca a través del 010, en ese momento, se dará aviso a Salud Pública que actuará de inmediato en el lugar erradicando el comienzo de una plaga o la presencia de cualquier cucaracha, por mínima que sea.

Eso sí, también han indicado que habría que revisar minuciosamente si esto ocurre en las calles de la ciudad o dependencias municipales, o en edificios comunitarios, siendo en el caso de las primeras competencia del consistorio y en el caso de los segundos de los propios vecinos que habitan el lugar.