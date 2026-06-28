Horario y recorrido de la manifestación del Día del Orgullo 2026 en Salamanca

Iguales Salamanca celebra un año más el Orgullo Charro con una manifestación que tendrá lugar este domingo, 28 de junio, y que saldrá desde la plaza de la Constitución recorriendo diferentes calles de Salamanca hasta llegar al parque Elio Antonio de Nebrija, donde se realizará un Picnic con Orgullo, según han indicado desde la entidad salmantina.

Publicidad Publicidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iguales - Iguales USAL (@igualeslgtb) Eso sí, primero se leerá un manifiesto en la Plaza Mayor, como ha venido siendo habitual durante todos estos años, reivindicando las cientos de agresiones que siguen viviendo en España el colectivo LGTBIQ+, tanto verbales como físicas, además de los derechos y libertades de las diferentes personas que lo conforman.

Todo comenzará a partir de las 19:00 horas, donde se ha organizado un taller de pancartas que se podrán mostrar durante el recorrido de toda la marcha por las calles de la capital del Tormes.

Recorrido Del Día Del Orgullo En Salamanca

A las 19:30 horas, dará comienzo la manifestación desde la plaza de la Constitución, continuando por Gran Vía, avenida de Mirat, puerta de Zamora, paseo de Carmelitas, la calles Ramón y Cajal (cuesta de los Borrachos), calle Prior y finalmente a la Plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto mencionado anteriormente.

Publicidad Publicidad

A partir de las 21:00 horas tendrá lugar el Picnic organizado por Iguales en el parque Elio Antonio de Nebrija, donde se ha buscado un espacio seguro en el que celebrar y disfrutar juntos este día. En el lugar se podrán firmar una gran pancarta que facilitarán, además de realizar trueques con todo tipo de objetos. Como es lógico, todo estará amenizado por música en directo, además de contar con la oportunidad de poder expresarte libremente.