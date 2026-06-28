Las librerías de Salamanca exponen sus motivos para oponerse a los cambios en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca

Nueve librerías de Salamanca se han opuesto a la iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca de, o bien cambiar el lugar de Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, o reducir las fechas, todo esto para que, en el primero de los casos mantengan todas sus jornadas, o en el segundos de los casos para ocupar menos tiempo la Plaza Mayor.

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Como adelantó SALAMANCA24HORAS, el consistorio les ofreció una reducción de 16 a 9 días, o cambiar el Ágora por la plaza de los Bandos, dos cambios que no han querido aceptar desde las librerías charras ya que entienden que “aceptar estas propuestas sería aceptar la destrucción de la Feria”.

Como explicación a todo esto, han hecho hincapié en que “la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca, no es poco conocido que se trata de la tercera con mejor nivel de España, tras Madrid y Barcelona, en cuanto a la calidad y la oferta de libros, y la primera en cuanto a las actividades culturales que se desarrollan en ella, fruto del muy buen trabajo realizado durante décadas por el Equipo de Bibliotecas Municipales junto al quehacer de las librerías que participamos, tanto locales como foráneas”.

De este modo, en la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Salamanca hace unas semanas expusieron sus motivos. El primero de ellos es que reducir los días supondría no cubrir los gastos de alojamiento, manutención, costes de la caseta, portes y valor de los libros, recordando que “es una feria de otoño por lo que de coincidir en esa semana con la lluvia, y al no haber tiempo para reponerse, implicaría una debacle económica”.

En segundo lugar, que la feria supone un porcentaje importante en los ingresos anuales de las librerías. En tercer y último lugar, han explicado que anteriores ocasiones que se ha movilizado a otro lugar la propia feria, ha supuesto un fracaso en las arcas de los establecimientos.

De este modo, piden al Ayuntamiento de Salamanca las siguientes cuestiones:

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Que respete el emplazamiento en la Plaza Mayor, la duración de 16 días y la realización en las fechas habituales, tal y como se ha consolidado de manera habitual durante décadas.