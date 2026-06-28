El Gobierno eleva a 75 euros la remuneración para los miembros de las mesas electorales

El Gobierno ha aprobado un incremento de cinco euros en la compensación económica que reciben los ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales. A partir de ahora, la dieta pasará de 70 a 75 euros por jornada electoral, según recoge la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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La nueva normativa establece que esta remuneración será percibida por el presidente y los dos vocales titulares de cada mesa electoral, incluso cuando en una misma fecha coincidan varios procesos electorales. En el caso de los suplentes, únicamente tendrán derecho al cobro si durante la jornada pasan a desempeñar el cargo como titulares.

Además, la orden aclara que los miembros de las mesas electorales recibirán el importe íntegro de la dieta con independencia del tiempo efectivo durante el que hayan ejercido sus funciones el día de la votación.

La regulación sustituye a la aprobada en marzo de 2023, que fijó la compensación en 70 euros y dejó establecido que cualquier revisión posterior se realizaría mediante una nueva orden ministerial.