La cebada y la avena vuelven a cotizar en la Lonja de Salamanca

Novedades en la mesa de cereales celebrada en la mañana de este lunes en la Lonja de Salamanca. Tras salir de la cotización, este lunes han vuelto la cebada y la avena, que han entrado con 200 euros la tonelada la primera y 180 la segunda. El trigo por su parte se mantiene igual que la semana pasada, mientras que el trigo, el centeno y el triticale siguen sin cotizar.