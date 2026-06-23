El ministro de Agricultura advierte que la situación de los fertilizantes "continúa siendo problemática"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas indicó este lunes, en declaraciones recogidas por la Agencia Europa Press, que la situación de los fertilizantes "continúa siendo problemática", avisando de que incluso en caso de cumplirse un eventual acuerdo sobre Oriente Próximo, la normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz y, con ello, del suministro de petróleo, gas y fertilizantes, "tardaría semanas o meses" en recuperarse.
Antes del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Luxemburgo, dijo ante los medios de comunicación presentes que es "absolutamente insuficiente" la propuesta de la Comisión Europea para hacer frente al aumento del coste de los fertilizantes derivado de la situación en Oriente Próximo. "Lo extraño es que España ponga 500 millones y la Unión Europea ponga cero, y esto me parece, sinceramente, sorprendente", ha afirmado.
Bruselas anunció el pasado 12 de junio la aprobación de un plan de ayudas públicas de 500 millones de euros impulsado por España para apoyar a las empresas agrícolas afectadas por el encarecimiento de los fertilizantes derivado de la crisis en Oriente Próximo. Respecto a esto, el ministro ha asegurado que ese dinero es "la respuesta más fuerte" adoptada en el conjunto de la Unión Europea, y ha añadido que "este es un tema que continúa siendo problemático e insistiremos cerca de la Comisión respecto de la necesidad de articular medidas que nos permitan mantener los niveles de fertilización, que quiere decir, evidentemente, como consecuencia, los niveles de producción agroalimentaria".