Más de una decena de medios, tanto terrestres como aéreos, trabajan en un incendio declarado en Sancti - Spíritus

En la mañana de este lunes, concretamente a las 12:15 horas, se ha declarado un incendio en el término municipal de Sancti - Spiritus, en la comarca de Ciudad Rodrigo, al suroeste de la provincia de Salamanca, sentido Paradinas de Abajo.
Pese a que las causas que han originado el fuego se encuentran siendo investigadas en el lugar, situado entre las fincas de Valdelazarza y El Charaiz, se encuentran trabajando trece efectivos del operativo de extinción, entre los que hay dos autobombas y dos helicópteros, además de una cuadrilla terrestre.
Por el momento no ha trascendido el alcance exacto de la superficie quemada, la cual está siendo perimetrada.
La columna de humo, visible desde Ciudad Rodrigo, ha alertado a los vecinos de la zona sin embargo, el fuego ha logrado ser estabilizado a las 13:06 horas.