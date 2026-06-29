Más de una decena de medios, tanto terrestres como aéreos, trabajan en un incendio declarado en Sancti - Spíritus

En la mañana de este lunes, concretamente a las 12:15 horas, se ha declarado un incendio en el término municipal de Sancti - Spiritus, en la comarca de Ciudad Rodrigo, al suroeste de la provincia de Salamanca, sentido Paradinas de Abajo.

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Pese a que las causas que han originado el fuego se encuentran siendo investigadas en el lugar, situado entre las fincas de Valdelazarza y El Charaiz, se encuentran trabajando trece efectivos del operativo de extinción, entre los que hay dos autobombas y dos helicópteros, además de una cuadrilla terrestre.

Por el momento no ha trascendido el alcance exacto de la superficie quemada, la cual está siendo perimetrada.