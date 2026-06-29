Un camión atropella a un hombre en la calle Canteras Recias de Villamayor.
El suceso ha tenido lugar en la mañana de este lunes 29 de junio pasadas las 11:00 horas en pleno centro del municipio hasta donde se han trasladado emergencias sanitarias para atender a la víctima de unos 80 años, según notifica el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.
Se dio aviso también a la Policía Local de Villamayor y a la Guardia Civil; finalmente una ambulancia de soporte vital básico trasladó al varón atropellado hasta Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.