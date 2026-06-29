Un tercer accidente ocurrido este lunes en Salamanca se salda con otros dos heridos

Tercer accidente de tráfico registrado en la mañana de este lunes en la provincia de Salamanca.

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En este último se han visto implicados dos coches y ha sucedido en el kilómetro 332 de la carretera N-630, en Castellanos de Villiquiera.

Producto del suceso, dos personas han resultado heridas: un hombre y una mujer, aquejados de dolor en una mano y en la cabeza respectivamente.