Una mujer de 80 años resulta herida tras la salida de vía y posterior vuelco de un coche en El Payo

A las 8:42 horas de este lunes, el 112 de Castilla y León ha sido alertado de la salida de vía y posterior vuelco de un coche en El Payo.

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El suceso, que concretamente ha tenido lugar en el km 3 de la carretera DSA-370, se ha saldado con una mujer de 80 años herida aunque, por el momento, no ha trascendido si las lesiones sufridas revisten gravedad.