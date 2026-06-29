Unionistas abre el plazo para nuevas altas y ya suma 3.000 socios

Unionistas ya alcanza los tres mil socios. El club blanquinegro notificó durante la tarde del domingo esta nueva cifra redonda y desde la entidad se muestran muy satisfechos con el ritmo.
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“El porcentaje de renovaciones es altísimo y siguen faltando empresas y canteranos por incluir”, admiten desde Unionistas de Salamanca.
Además, desde este lunes se ha dado el pistoletazo de salida para los nuevos socios. El club busca la captación de nuevos socios por toda la provincia de Salamanca para ganar adeptos en el estadio Reina Sofía.