Unionistas y el Coria se verán las caras en la pretemporada

Todavía no se conocen los amistosos de pretemporada de Unionistas. Sin embargo, SALAMANCA24HORAS.COM puede adelantar que el club charro ha cerrado un duelo contra el Coria.

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El encuentro se disputará el 11 de agosto en Salamanca y servirá como preparación de ambos conjuntos para la temporada en Primera RFEF.