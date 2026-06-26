Unionistas confirma a Álex Daza como portero para la temporada 2026/2027

Unionistas de Salamanca CF confirma a Álex Daza como portero para la próxima temporada 2026-2027, tal y como adelantó Salamanca24horas hace un día.

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Daza se convierte así en el octavo jugador confirmado en la plantilla del club junto a Hugo de Bustos, Steffan, Ramiro, Álvaro Gómez, Juanma, Luis Alcalde y Álex Gil.

En la información aportada por el propio club figura que el guardameta, de 24 años, se formó en la cantera del Real Betis antes de incorporarse a la UD Logroñés, equipo en el que ha militado durante las cinco últimas temporadas.