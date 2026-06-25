Unionistas firma al centrocampista Álex Gil, ex del Marbella FC

Unionistas de Salamanca continúa perfilando su plantilla para el próximo curso y ha anunciado de forma oficial el fichaje de Álex Gil, que se incorpora al club charro de cara a la próxima temporada. El club sigue así dando pasos en la planificación deportiva para reforzar el centro del campo con perfiles jóvenes pero con experiencia.

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El centrocampista madrileño de 23 años llega procedente del Marbella FC. Formado en las categorías inferiores del CD Leganés, Gil cuenta ya con una notable experiencia. A lo largo de su trayectoria, además de destacar en el filial pepinero, ha defendido los colores de la SD Tarazona y el CF Intercity, clubes con los que ha competido de manera regular en la categoría.