Ale Marcelo, en el radar de Unionistas

Javi Medina quería poder en los fichajes de Unionistas y así ha sido. Desde antes de su llegada, el técnico andaluz ya ha sondeado varios nombres para conocer la situación para la próxima temporada.
Uno de ellos, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, es Ale Marcelo. El centrocampista sevillano fue una de las piezas claves del Antequera de Javi Medina y era el jugador encargado de llevar la manija ofensiva. En la temporada 2024/25, Ale Marcelo jugó 27 partidos a las órdenes de Javi Medina y consiguió jugar el playoff de ascenso a Segunda División.