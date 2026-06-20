Ale Marcelo, en el radar de Unionistas

Sin embargo, una desafortunada lesión le perjudicó la pasada campaña. Ale Marcelo llegó el Zamora en el mercado de invierno y apenas ha jugado más de cien minutos debido a la falta de ritmo y también a otra lesión. Ahora, Unionistas le pone en el radar bajo la supervisión de Javi Medina y quiere que el sevillano vuelva a su nivel en el Reina Sofía.