Unionistas refuerza su centro del campo con la incorporación de Luis Alcalde

Unionistas de Salamanca ha cerrado la incorporación de Luis Alcalde para la temporada 2026/27. El futbolista almeriense, de 31 años, llega procedente del Real Avilés para reforzar el centro del campo del conjunto blanquinegro.

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Alcalde aporta una dilatada experiencia en el fútbol español, con más de 200 partidos oficiales disputados y más de un centenar de encuentros en Primera Federación durante las tres últimas campañas. Además, cuenta en su palmarés con dos ascensos a Primera Federación, logrados con la AD Ceuta y el Antequera CF.

Capaz de actuar tanto en la medular como en posiciones más adelantadas, destaca por su visión de juego y su capacidad para incorporarse al ataque.