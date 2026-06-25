El Ayuntamiento de Salamanca acoge del 9 al 12 de julio una serie de partidos con la élite juvenil mundial

El pabellón municipal Würzburg-Silvia Domínguez acoge del 9 al 12 de julio el Torneo Internacional U18 Masculino, una cita que reunirá en la capital del Tormes a España, Lituania, Serbia y Letonia, como programa previo de preparación e la Selección Española U18 para el Campeonato de Europa, previsto en Trentino (Italia) del 25 de julio al 2 de agosto.

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Durante la presentación del campeonato, Almudena Parres, concejala de Deportes, ha explicado que “la ciudad continúa creciendo como ciudad deportiva gracias a alianzas sólidas que impulsan eventos de calidad y generan oportunidades para deportistas, clubes y aficionados”.

En la ciudad se darán cita los españoles que ya fueron campeones de Europa U16, icnluyendo en la propia convocatoria jóvenes que ya debutaron en la Liga ACB, como Diego Niebla o Humberto Ruiz, además de varios jugadores que entrenan de forma habitual con equipos de la máxima categoría. El nivel competitivo será especialmente alto, ya que Serbia llega como vigente Campeona de Europa, lo que convierte el torneo en una referencia internacional para el baloncesto de formación.

La Selección Española U18 iniciará su concentración el 29 de junio en Calatayud, desde donde se desplazará a Salamanca para disputar el torneo. Tras su participación, permanecerá unos días más en la ciudad antes de viajar a Italia para un torneo amistoso previo al Europeo. Este Campeonato de Europa será, además, clasificatorio para el Mundial U19 de 2027, que se celebrará en Suiza.

La lista de jugadores convocados por la Federación Española de Baloncesto está formada por Hugo Alonso (Real Madrid); Pau Bermejo (CB Cornellà); Rafael Corta (Bella Vista); Chiek Tidiane Diallo (Baskonia); Gerard Fernández (Kids&Us Manresa); Sergi Juher (Bàsquet Girona); Saba Merebashvili (Joventut Badalona); Iván Montero (Movistar Estudiantes); Diego Niebla (Joventut Badalona); Daniel Osayi (Valencia Basket); Alfonso Rodríguez (Unicaja); Humberto Ruiz (Joventut Badalona); Lucas Sánchez (Kids&Us Manresa); Jaume Seguí (Gigantes Youth Sports Academy CDB); Guillem Tazo (Valencia Basket); Javier Viguer (Valencia Basket); y Roger Villarejo (Valencia Basket).

Partidos:

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- Jueves, 9 de julio: Lituania – Letonia (20:00 horas).

- Viernes, 10 de julio: Serbia – Letonia (17:45 horas) y España – Lituania (20:00 horas).

- Sábado, 11 de julio: Serbia - Lituania (17:45 horas) y España – Letonia (20:00 horas).