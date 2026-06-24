Mirandés, Cultural Leonesa, Racing de Ferrol, Lugo y UD Ourense figuran entre los rivales de una campaña que se presenta muy competitiva

Unionistas de Salamanca ya conoce a los 19 equipos a los que se enfrentará en la temporada 2026-27 de Primera RFEF. El conjunto charro compartirá grupo con seis clubes recién ascendidos, dos descendidos desde Segunda División y cuatro rivales inéditos en competición oficial, en una campaña que se presenta especialmente exigente y competitiva.

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Entre las principales novedades destacan los enfrentamientos por primera vez ante el CD Extremadura, el CD Coria, la UD Ourense y el CD Mirandés. Además, el grupo contará con históricos del fútbol español como el Racing Club de Ferrol, el CD Lugo, la SD Ponferradina o la Cultural y Deportiva Leonesa, así como dos filiales de clubes de Primera División: el Fabril y el Bilbao Athletic.

La composición del grupo deja una importante presencia gallega, con cinco equipos. Unionistas volverá a medirse al Pontevedra CF, al CD Lugo y al Racing Club de Ferrol, además de enfrentarse al Fabril, filial del RC Deportivo de La Coruña, y a la UD Ourense, que debutará en la categoría tras su ascenso.

Castilla y León aportará otros cuatro rivales. Junto a Unionistas competirán el Zamora CF, la SD Ponferradina, la Cultural y Deportiva Leonesa y el CD Mirandés, estos dos últimos recién descendidos de Segunda División.

Los charros también tendrán cuatro desplazamientos a Extremadura para enfrentarse al CP Cacereño, la AD Mérida, el CD Coria y el CD Extremadura, uno de los proyectos más jóvenes del grupo tras su creación hace apenas cuatro años.

El fútbol vasco estará representado por el Arenas Club de Getxo, el Bilbao Athletic, el Barakaldo CF y el Real Unión Club de Irún, recién ascendido. Completan el grupo el Real Avilés Industrial y la UD Logroñés.

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Con seis ascendidos, dos descendidos y varios clubes llamados a pelear por los puestos de privilegio, Unionistas afrontará una de las ediciones más competitivas de la Primera RFEF de los últimos años.