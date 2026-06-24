Salamanca impulsa la integración del turismo religioso en los estudios universitarios

Eva La Huerta Oteo, vicedecana de internacionalización y comunicación de la Universidad de Salamanca, Javier Melgosa, profesor titular de derecho administrativo en la USAL y Mariano Casas, director del departamento de Historia del Arte y Bellas Artes en la USAL son los representantes de la Universidad que han presentado en la mañana de este miércoles el proyecto europeo ReligiTour, coordinado en el marco del programa Erasmus+.

Publicidad Publicidad

Este proyecto lleva en elaboración tres años y cuyo cometido, según ha explicado la vicedecana, es “analizar y desarrollar manuales, materiales y una plataforma de formación para integrar el turismo religioso dentro de los estudios universitarios, principalmente, aunque también este proyecto está destinado a guías turísticas, gestores de patrimonio, etcétera, pero nuestra misión es que las titulaciones que tengan relación con el turismo puedan disponer de estos recursos para utilizarlos e integrarlos en el aula desde un enfoque multidisciplinar y multipaís porque es un consorcio europeo y en el proyecto están todas las religiones de Europa, no solo la cristiana católica”.

va La Huerta Oteo, vicedecana de internacionalización y comunicación de la Universidad de Salamanca, Javier Melgosa, profesor titular de derecho administrativo en la USAL y Mariano Casas, director del departamento de Historia del Arte y Bellas Artes en la USAL | Andrea Mateos

Trasladando este proyecto a las aulas, que es la principal intención, lo que se pretende conseguir, tal y como se ha expuesto, es ir integrando los sitios religiosos en la cultura y en el patrimonio para entender que el turismo religioso “es arte, cultura, música, idioma propio, iconografía y simbolismo”.

El interés por el turismo religioso está también ligado al aumento de jóvenes católicos que se están volviendo a interesar por la religión en todo el territorio español, pero también en Salamanca, por eso se espera que un futuro este proyecto tenga una buena aceptación en el estudio: “Con el plan de excelencia de principios del siglo XXI, en 2004, en Salamanca se hizo una clara apuesta, porque apostar por Jeronimus , la visita a las catedrales, fue ya un proyecto muy innovador y una clara apuesta por el turismo religioso en la ciudad”.

Javier Melgosa, profesor titular de derecho administrativo en la USAL | Andrea Mateos

Publicidad Publicidad

Melgosa reconoce que en la actualidad “se percibe ese interés por el turismo religioso entre los jóvenes y con este proyecto se trata de dar el primer paso, aunque todavía no hay asignaturas de turismo religioso como tal, pero llegará, y por eso estamos trabajando en la gestión y en los recursos. De hecho, hoy tenemos representación de la red de juderías Caminos de Sefaraz y de Caminos de Santiago, primer itinerario cultural europeo declarado por el Consejo de Europa. La apuesta es clara y tiene personalidad propia”.