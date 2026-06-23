El Guijuelo refuerza su estructura con la llegada de Manuel Calleja como Director General Deportivo

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado la incorporación de Manuel Calleja como nuevo Director General Deportivo, una figura clave para liderar la planificación y el desarrollo del proyecto deportivo.

Calleja llega al club chacinero con una dilatada trayectoria en el fútbol nacional, tras desempeñar cargos de responsabilidad en clubes como el Castellón, Toledo, Conquense, Arenas de Getxo, Gimnástica de Torrelavega y Socuéllamos. Su experiencia abarca tanto la dirección deportiva como la gestión de canteras, la confección de plantillas y la coordinación de estructuras deportivas.