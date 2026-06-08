Ya hay horario para el Guijuelo – Tamaraceite

El Club Deportivo Guijuelo está a dos partidos de ascender a Segunda RFEF. Los chacineros se medirán en la última eliminatoria al Tamaraceite canario.
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El club local ya ha anunciado el horario del partido de ida. El domingo, a las 12 horas, el Municipal Luis Ramos acogerá el choque entre el Club Deportivo Guijuelo y la UD Tamaraceite.
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La vuelta tendrá lugar una semana después y, aunque el horario no está confirmado, se espera que el encuentro también se juegue al mediodía del domingo 21.
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