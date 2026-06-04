El Guijuelo afina su puntería en el playoff a Segunda RFEF

El Guijuelo se muestra acertado ante la portería rival en el camino hacia la Segunda RFEF. Los chacineros llevan seis goles en los 270 minutos jugados en las eliminatorias (dos partidos ante la UD Santa Marta y uno ante el Palencia CF) y marcan un tanto cada 45 minutos.

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Rober García hizo el único gol de los guijuelenses en el partido del Alfonso San Casto ante el Santa Marta (1-1). En la vuelta, los chacineros golpearon a su rival en el Municipal Luis Ramos con dos goles casi seguidos en la segunda mitad de Álex García y de Hugo García.

En el choque de ida de la segunda eliminatoria ante el Palencia CF en La Nueva Balastera, el Guijuelo anotó tres goles ante el equipo local. Elorza ponía el 1-1, Álex García, desde los once metros, volteaba el choque y José Ruiz hacía el tercer gol del Guijuelo en Palencia.