El lateral derecho, procedente del CF Fuenlabrada, se ha convertido en el nuevo fichaje del equipo gaditano

Sergio Montes se ha convertido en nuevo jugador del Atlético Sanluqueño. Un nuevo fichaje con el que el equipo andaluz busca cubrir el lateral derecho, procedente del Club de Fútbol Fuenlabrada.

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El jugador de origen salmantino pasó por las filas del Club Deportivo Guijuelo, donde llegó a competir por el ascenso a Primera RFEF. Además, como destaca el club gaditano, viene de disputar un total de 80 partidos como titular en las últimas tres temporadas. También ha pasado por el Burgos Promesas, el Santa Marta de Tormes o Castilleja CF.

Sergio Montes, Jugador Del Atlético Sanluqueño. Instagram.