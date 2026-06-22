La ciclista salmantina Vega Iglesias queda subcampeona de España de Ruta en Torrejón de Ardoz

La ciclista salmantina Vega Iglesias ha quedado este fin de semana subcampeona de España de Ruta en los Campeonatos de España de ciclismo escolar de carretera que se han celebrado en Torrejón de Ardoz.

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El Mirat Team acudía representado por cuatro corredoras del equipo cadete con la selección de Castilla y León y dos con la selección de Asturias, donde las corredoras Vega Iglesias, Jimena Laiz y Chavela Gonzalez consiguieron la medalla de bronce.

En la contrarreloj individual la representante del Mirat era Noa Ruiz, que finalizó con una quinta posición siendo la primera corredora de primer año clasificada.