El Mirat Team femenino se proclama campeón de España en categoría cadete y junior

El Mirat Team ha vuelto a demostrar un año más su valía en el campeonato nacional femenino en categoría junior y cadete tras proclamarse campeón sentenciando de manera brillante la clasificación general.
El mismo sábado por la mañana, daba comienzo la competición, donde volvía a ser protagonista Vega Iglesia que sumaba su cuarto podio en la Copa de España, afianzando así su tercera plaza en la general, esto en categoría cadete.
En la junior, las corredoras salmantinas conseguían dejar atrás a sus rivales, asegurando matemáticamente ser el mejor equipo en esta categoría de la Copa de España 2026, a falta además de una de las pruebas en León el próximo fin de semana.