El Mirat Team femenino se proclama campeón de España en categoría cadete y junior

El Mirat Team ha vuelto a demostrar un año más su valía en el campeonato nacional femenino en categoría junior y cadete tras proclamarse campeón sentenciando de manera brillante la clasificación general.

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El mismo sábado por la mañana, daba comienzo la competición, donde volvía a ser protagonista Vega Iglesia que sumaba su cuarto podio en la Copa de España, afianzando así su tercera plaza en la general, esto en categoría cadete.