Sergio Irles Fernández, nuevo entrenador del Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa ya tiene nuevo entrenador para afrontar la próxima temporada en Tercera FEB. Sergio Irles Fernández se incorpora al banquillo del Carbajosa para liderar el proyecto deportivo del primer equipo en una nueva etapa marcada por la ambición, el trabajo y la ilusión de seguir creciendo como club.

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Entrenador y exjugador con una amplia trayectoria en el baloncesto nacional e internacional, Sergio Irles llega al Atlético Carbajosa con una sólida experiencia competitiva y un perfil técnico basado en el trabajo de equipo, la cohesión del grupo y el desarrollo de jugadores jóvenes.

Durante su etapa como jugador, Irles desarrolló una carrera consolidada en el baloncesto español, especialmente en el Club Baloncesto La Flecha, donde compitió durante varias temporadas en Liga EBA. Allí llegó a ejercer como capitán del equipo, acumulando más de 150 partidos oficiales y convirtiéndose en una figura de referencia por su liderazgo, regularidad y compromiso dentro y fuera de la pista.

Tras finalizar su etapa como jugador, Sergio Irles inició su camino en los banquillos, trasladando toda esa experiencia competitiva a diferentes proyectos deportivos. Buena parte de su trayectoria como entrenador se ha desarrollado en Irlanda, donde ha asumido responsabilidades técnicas en equipos en crecimiento y en contextos competitivos internacionales.

Entre sus logros más destacados como técnico se encuentran el campeonato de Division One con Barrow Rovers y el subcampeonato de la National Cup de Irlanda. Posteriormente, continuó su carrera en el Templeogue Basketball Club, dirigiendo en la National League y reforzando su experiencia en una de las estructuras con mayor tradición del baloncesto irlandés.

Además de su trabajo en clubes, Sergio Irles cuenta también con una destacada presencia en el baloncesto máster internacional. Ha ejercido como seleccionador en la categoría +45, logrando el subcampeonato del mundo en el Mundial de Ticino (Suiza) 2025 y preparando al equipo para el Campeonato de Europa en Atenas.

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