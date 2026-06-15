El Club Judo Doryoku participó este fin de semana en el Campeonato de España de Katas, una de las competiciones de mayor exigencia técnica del calendario nacional de Judo, con la presencia de cuatro parejas distribuidas en las categorías infantil y cadete.



En categoría cadete, la pareja formada por Jorge Martín y Pablo Regidor firmó una sobresaliente actuación que les valió la cuarta posición en el ranking nacional, quedando a tan solo cinco puntos de la medalla de bronce. Por su parte, Rubén Sánchez y Daniel Gil, en su primera participación en un campeonato de esta envergadura, completaron su kata con gran solvencia, aunque no lograron clasificarse para la fase final.



En categoría infantil, Isaac Martínez y Arón Cabezas, en su segunda participación en un Nacional, estuvieron a tan solo ocho puntos de subir al podio. Estar en la final y tan cerca del podium tiene mucho mérito. Patricia Martín y Jonathan Mota completaron la representación del club con una actuación que puso de manifiesto el nivel alcanzado por las categorías de base.



"Esta es la tercera vez que el Club Doryoku toma parte en un Campeonato de España de Katas y la primera en la que se sitúa tan cerca del podio, lo que refleja el trabajo desarrollado por los deportistas y el cuerpo técnico del club a lo largo de las últimas semanas de preparación. El club confía en que estos resultados son el preludio de futuros éxitos en esta modalidad y seguirá apostando por el desarrollo de sus jóvenes deportistas", aseguran desde el Club Judo Doryoku.