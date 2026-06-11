El Club Acuático Salamanca, subcampeón regional benjamín

El Acuático Salamanca se ha proclamado subcampeón regional benjamín. Un total de 150 nadadores, de 17 clubes diferentes, estuvieron presentes en la décima edición del Campeonato Regional benjamín de verano.
El Club Acuático Salamanca participó con 15 nadadores, de entre 9 y 10 años, quedando en segunda posición en la clasificación general por equipos, por detrás del C.N. Palencia, aunque las nadadoras charras fueron las campeonas en la clasificación femenina.
El equipo de 4x50 y de 4x100 libres femenino acabaron como medalla de plata y el 4x50 estilos mixto fue bronce. Además, el equipo charro logró siete medallas individuales con Álvaro Gómez, Marcos Hernández, Valeria Rodríguez y Lucía Blázquez.