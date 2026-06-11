El Club Acuático Salamanca, subcampeón regional benjamín

El Acuático Salamanca se ha proclamado subcampeón regional benjamín. Un total de 150 nadadores, de 17 clubes diferentes, estuvieron presentes en la décima edición del Campeonato Regional benjamín de verano.

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El Club Acuático Salamanca participó con 15 nadadores, de entre 9 y 10 años, quedando en segunda posición en la clasificación general por equipos, por detrás del C.N. Palencia, aunque las nadadoras charras fueron las campeonas en la clasificación femenina.