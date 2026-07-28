Sara de Prado y Aitana renuevan con el Salamanca FF

El Salamanca Fútbol Femenino contará de nuevo la próxima temporada con Sara de Prada y Aitana. Las dos jugadores seguirán un año más a las órdenes de María Gordo y volverán a ser muy importantes en el esquema del club charro.

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"Aunque una lesión la mantuvo alejada durante gran parte de la temporada, sus 6 goles en 7 partidos reflejan el nivel que mostró sobre el terreno de juego. Con muchas ganas de volver a disfrutarte", inciden desde el Salamanca FF sobre Sara de Prada.