Iker Hernández y Miguel Velázquez refuerzan a la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta ha dado un paso adelante en la confección de la plantilla con las incorporaciones de Iker Hernández y de Miguel Velázquez.

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El delantero llega al San Casto tras anotar doce goles con el Palencia CF la pasada campaña y llegó a debutar en Primera División en la temporada 2014/15 cuando formaba parte de la cantera de la Real Sociedad.

Miguel Velázquez formó parte del Atlético Tordesillas que ascendió a Segunda RFEF y jugó 28 de los 34 partidos de competición. Además, en su casillero cuentan cinco goles y cuatro asistencias.