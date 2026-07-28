Iker Hernández y Miguel Velázquez refuerzan a la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta ha dado un paso adelante en la confección de la plantilla con las incorporaciones de Iker Hernández y de Miguel Velázquez.
El delantero llega al San Casto tras anotar doce goles con el Palencia CF la pasada campaña y llegó a debutar en Primera División en la temporada 2014/15 cuando formaba parte de la cantera de la Real Sociedad.
Miguel Velázquez formó parte del Atlético Tordesillas que ascendió a Segunda RFEF y jugó 28 de los 34 partidos de competición. Además, en su casillero cuentan cinco goles y cuatro asistencias.
Con esta incorporación, Mario Sánchez ya cuenta en sus filas con catorce futbolistas: los porteros Saldaña y Del Río; los laterales Diego Alonso, Coque y Lolo; los centrocampistas Santos y Alonso; y los atacantes Galván, Chopi, Manu Arias, David Martín, Iker Hernández, Lobo Jr y Miguel Velázquez.