El equipo de Remi Barbero perdió 3-8, quedándose a un paso de la final tras realizar un gran papel en el Campeonato de España

El sueño de Intersala terminó en semifinales del Campeonato de España. El equipo verde cayó derrotado (3-8) ante Jimbee Cartagena en un partido vibrante, muy intenso y con muchas ocasiones de gol para ambos equipos.

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Intersala nunca se dio por vencido en el partido pese a ir perdiendo por 0-4 antes de terminar la primera mitad, hasta que Enzo puso el 1-4 al transformar un doble penalti y devolver la ilusión a los salmantinos. Antes del descanso, los cartageneros pusieron el 1-5, resultado con el que se llegó al final de la primera mitad.

Los de Remi Barbero gozaron de claras ocasiones de gol, pero se toparon con el portero rival, mientras que en el lado de los salmantinos, Víctor mantuvo a Intersala en el partido con sus intervenciones bajo los tres palos.

Nada más salir a la pista en el segundo acto, Iván puso el 2-5 en el marcador, devolviendo la esperanza a los 'verdes', que tuvieron el 3-5 en las botas de Viti, pero en la siguiente jugada, Jimbee Cartagena hizo el 2-6, dejando casi sentenciado el partido. Los 'verdes' tuvieron muchas ocasiones de gol en la segunda mitad, pero no supieron materializar las mismas.

Jimbee Cartagena hizo el 2-7 tras aprovechar un error con el equipo jugando de '5', respondiendo Manu con el 3-7 con un gran golpeo. Acto seguido, y con el equipo volcado, Intersala encajó el 3-8 dando por finalizado el sueño del equipo salmantino, que ha cuajado una temporada para enmarcar, jugando de tú a tú a un equipo como Jimbee Cartagena.

Gran papel del Intersala en el Campeonato de España, que ya venció en octavos de final (5-7) a Agüimes FS en tierras canarias y 4-3 a Entrerríos Automatización de Zaragoza en cuartos de final, para estar entre los cuatro mejores equipos de España en División de Honor