Álvaro Gómez seguirá en Unionistas hasta 2028

Unionistas de Salamanca y Álvaro Gómez han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista salmantino por las dos próximas temporadas.
De esta forma, Álvaro afrontará su cuarta campaña en el conjunto blanquinegro, con el que ya ha superado el centenar de partidos oficiales disputados.
El jugador completó una destacada temporada 2025/26 en el apartado estadístico, al firmar nueve goles y ocho asistencias.
Con esta renovación, Álvaro Gómez se convierte en el cuarto jugador confirmado para la plantilla de Unionistas de cara al curso 2026/27, después de las continuidades de Hugo de Bustos, Steffan y Ramiro.