Álvaro Gómez seguirá en Unionistas hasta 2028

Unionistas de Salamanca y Álvaro Gómez han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista salmantino por las dos próximas temporadas.

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De esta forma, Álvaro afrontará su cuarta campaña en el conjunto blanquinegro, con el que ya ha superado el centenar de partidos oficiales disputados.

El jugador completó una destacada temporada 2025/26 en el apartado estadístico, al firmar nueve goles y ocho asistencias.