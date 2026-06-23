Unionistas renueva a Juanma Lendínez

Unionistas de Salamanca y Juanma Lendínez han alcanzado este marters un acuerdo para la continuidad del futbolista , que seguirá formando parte de la plantilla blanquinegra la próxima campaña.

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Según ha confirmado el club salmantino, el jugador jienense, de 22 años, continuará vinculado al club tras un curso en el que disputó 31 partidos de liga, "sumando minutos y experiencia en la categoría y aportando su granito de arena a la buena campaña del equipo".

Así, tras este acuerdo, Unionistas de Salamanca agradecen al deportista su predisposición para alcanzar este consenso y la confianza mostrada en el club.