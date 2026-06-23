El conjunto charro anunció la baja para la temporada 2026-2027 de un total de 16 jugadores, algunos de ellos abiertamente descontentos por la decisión y la falta de comunicación

El Salamanca CF UDS emitía un comunicado este lunes, 22 de junio, sobre la marcha de 16 jugadores que no quedaban vinculados al club para la temporada 2026-2027, un hecho que pillaba por sorpresa a muchos aficionados que veían como el conjunto entrenador por Iker muniáin tendría que cambiar por completo la plantilla en pro de buscar el ansiado objetivo de subir a Primera RFEF.

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Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que algunos jugadores han expuesto su descontento en las redes sociales. Sin ir más lejos, Carlos Parra, exponía que “habría estado bien enterarme por una llamada o un mensaje en vez de por redes sociales después de más de un mes esperando, pero creo que tampoco cambia nada en esta decisión”, agradeciendo el cariño vivido por la afición durante el tiempo que ha defendido la camiseta del Salamanca CF UDS.

Carlos Parra, Cominicado En Redes Sociales

En la propia publicación emitida por Carlos Parra en instagram, ha llamado la atención otro comentario, el del delantero Javi Delgado, donde de manera sorpresiva indicaba que “hostia, que yo también estoy en la lista que lo acabo de ver”, un hecho inaudito tras esperar durante semanas la llamada del club para conocer su futuro.

Javi Delgado, Indicando Que Se Enteraba Por Sorpresa En Redes Sociales

Así pues, estas bajas se sumarían a las de on Villanueva, Hugo Marcos, Iván Casado, Souley, Pulpón, Álex Alba, Aimar, Óscar Marotías, Davo, Leo Mendes, Servetti, Mancebo, Abraham y Álex Gonpi, quedándose en el club Carrasco, Murva, Lara, Hugo Parra, Dani Hernández, Cristeto y Serrano, a la espera de nuevos nombres durante los próximos días.