A sus 22 años la salmantina Marta García Rincón revalida su título como Campeona de España en halterofilia en un cita que ha tenido lugar este fin de semana en La Nucía, Alicante.
Marta, que representaba la categoría de -48 kg de peso, obtuvo tres medallas de oro que fueron suficientes para consolidar su séptimo título como campeona de España absoluta a sus 22 años. En la primera levantada arrancó con 74 kg y en el segundo intento de dos tiempos 90 kg.
Lucía Rubia de la Torre, también perteneciente pertenecen al Club Deportivo de la Universidad de Salamanca, debutó en la máxima competición nacional en la categoría -58 kg. Sus tres movimientos de
arrancada fueron válidos, y sumados a otros dos en dos tiempos finalizó esta primera
actuación en un Campeonato de España absoluto dejando buenas sensaciones y unas marcas de
67 kg en arrancada y 80 kg en dos tiempos, para un total olímpico de 147 kg.