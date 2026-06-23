A sus 22 años la salmantina Marta García Rincón revalida su título como Campeona de España en halterofilia en un cita que ha tenido lugar este fin de semana en La Nucía, Alicante.

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Marta, que representaba la categoría de -48 kg de peso, obtuvo tres medallas de oro que fueron suficientes para consolidar su séptimo título como campeona de España absoluta a sus 22 años. En la primera levantada arrancó con 74 kg y en el segundo intento de dos tiempos 90 kg.

Marta García Rincón revalida su título como Campeona de España en halterofilia | Club Deportivo de la Universidad de Salamanca