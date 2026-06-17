Tres salmantinas, al Campeonato de España absoluto de halterofilia

Este próximo fin de semana, días 20 y 21 de junio, se celebra en La Nucía (Alicante) el
Campeonato de España absoluto de halterofilia, que contará con la participación de tres
levantadoras salmantinas, concretamente del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca
(CDUS). Todas ellas competirán en la primera jornada del evento.
En primer lugar, a partir de las 9:00h de la mañana, se subirá a la tarima Lucía Rubia de la Torre, en
categoría -58kg de peso corporal, en la que será su primera participación en el nacional absoluto.
A continuación, a partir de las 19:00 horas le llegará el turno tanto a Tilena Martínez Fernández, que en la categoría -86kg buscará subirse al podio, como a una de las grandes figuras del panorama actual, Marta García Rincón, que tras lograr la marca mínima para el Campeonato del Mundo absoluto
(China, octubre 2026) hace apenas unas semanas, afronta su última competición en categoría -48kg
como favorita con el objetivo de revalidar su título y batir de nuevos los récords de España.