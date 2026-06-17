Tres salmantinas, al Campeonato de España absoluto de halterofilia

Este próximo fin de semana, días 20 y 21 de junio, se celebra en La Nucía (Alicante) el

Campeonato de España absoluto de halterofilia, que contará con la participación de tres

levantadoras salmantinas, concretamente del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca

(CDUS). Todas ellas competirán en la primera jornada del evento.

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En primer lugar, a partir de las 9:00h de la mañana, se subirá a la tarima Lucía Rubia de la Torre, en

categoría -58kg de peso corporal, en la que será su primera participación en el nacional absoluto.