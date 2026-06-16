Óscar y Diego apuntalan la portería del Béjar Industrial

El Béjar Industrial logró la salvación en la Regional de Aficionados y ya prepara su plantilla para la próxima temporada. El equipo textil estará dirigido de nuevo por Rivi y mantiene a varias de sus piezas importantes.
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Las dos últimas renovaciones sirven para apuntalar la portería. Tanto Diego como Óscar seguirán un año más defendiendo el arco en Mario Emilio.
“Compromiso, trabajo y compañerismo dentro y fuera del campo”, explican desde el club respecto a Diego. Por su parte, el propio Béjar Industrial también mandó un mensaje para Óscar: “Uno de los nuestros sigue en casa”.