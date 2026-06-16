Dalmiro renueva con el Salamanca Fútbol Sala

Sergio Hernández, Domi , José Segura... y Dalmiro Martín. La nueva plantilla del Salamanca Fútbol Sala va cogiendo forma y ya cuenta con tres renovados y un fichaje para la temporada 2026/27.

El ala cierre volverá a poner su trabajo, esfuerzo y garra en la pista para ser uno de los 'soldados' de Chema Sánchez en el Salamanca Fútbol Sala.

"Hay jugadores que dejan huella por su calidad y otros por su compromiso. Dalmiro reúne ambas cosas. Nuestro argentino preferido seguirá formando parte de esta familia y afrontará su tercera temporada con nosotros. Gracias por seguir creyendo en este proyecto. ¡Vamos a por más!", indican desde el Salamanca Fútbol Sala tras la renovación de Dalmiro.