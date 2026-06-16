Diego Astudillo y Aziz no continuarán en el Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo continúa perfilando la plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto del Francisco Mateos estará capitaneado desde el banquillo por Jorge González Rojo 'Astu' y cuenta con varias caras nuevas en su plantel como Sergio Santos, Kevin García, Izan Saez y José Manuel Mateos.

Publicidad Publicidad

En las últimas semanas, el club mirobrigense ha ido anunciando algunas renovaciones y bajas. Tanto Diego Astudillo como Aziz no seguirán la próxima campaña en el Francisco Mateos y buscarán nuevos retos fuera del Ciudad Rodrigo.