Diego Astudillo y Aziz no continuarán en el Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo continúa perfilando la plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto del Francisco Mateos estará capitaneado desde el banquillo por Jorge González Rojo 'Astu' y cuenta con varias caras nuevas en su plantel como Sergio Santos, Kevin García, Izan Saez y José Manuel Mateos.
En las últimas semanas, el club mirobrigense ha ido anunciando algunas renovaciones y bajas. Tanto Diego Astudillo como Aziz no seguirán la próxima campaña en el Francisco Mateos y buscarán nuevos retos fuera del Ciudad Rodrigo.
"¡Muchas gracias a los dos por haber defendido nuestros colores!", expuso el propio Ciudad Rodrigo CF a través de sus redes sociales.