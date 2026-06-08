Tres renovaciones más para el Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo sigue anunciando piezas para la próxima temporada. De momento, el club mirobrigense se encuentra confirmando las renovaciones de sus futbolistas. Los últimos en dar el ‘sí’ a su continuidad en el Francisco Mateos han sido Zuco, Pablo Gómez y Álex Hernández.

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Con estas tres renovaciones, Astu ya cuenta con diez jugadores que continúan en el Ciudad Rodrigo desde la temporada pasada. Y no solo eso, también promocionará a los juveniles Diego Martín y Miguel Lucas.

“Los dos jugadores estarán en dinámica con el primer equipo, aunque también formarán parte del juvenil cuando no sean convocados con el primer equipo”, anuncian desde el propio Ciudad Rodrigo.